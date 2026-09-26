Карта Памяти CF 64Gb Transcend 800X (120/40 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
64 Гб
Класс скорости
UDMA 7
Скорость чтения
120
Скорость записи
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230236
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
64 Гб
Класс скорости
UDMA 7
Скорость чтения
120
Скорость записи
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта Памяти CF 64Gb Transcend 800X (120/40 Mb/s)
Карты памяти Transcend CompactFlash 800 выполнены на основе высококачественных и надежных микросхем флэш-памяти типа MLC NAND. Отличаясь высокой скоростью передачи данных и предоставляя возможность стабильной записи видео без потери кадров, они идеально подходят для использования в современных видеокамерах и цифровых зеркальных фотоаппаратах среднего и высокого классов, предназначенных для ландшафтной, портретной и репортажной фотосъемки. Эти карты очень удобны в режимах непрерывной серийной фотосъемки и записи длительных видео в разрешении Full HD или в 3D-формате.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: для фотоаппарата
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
64 Гб
Класс скорости
UDMA 7
Скорость чтения
120
Скорость записи
40
Страна производитель
Китай
Карты памяти Transcend CompactFlash 800 выполнены на основе высококачественных и надежных микросхем флэш-памяти типа MLC NAND. Отличаясь высокой скоростью передачи данных и предоставляя возможность стабильной записи видео без потери кадров, они идеально подходят для использования в современных видеокамерах и цифровых зеркальных фотоаппаратах среднего и высокого классов, предназначенных для ландшафтной, портретной и репортажной фотосъемки. Эти карты очень удобны в режимах непрерывной серийной фотосъемки и записи длительных видео в разрешении Full HD или в 3D-формате.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: для фотоаппарата
Карта Памяти CF 64Gb Transcend 800X (120/40 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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