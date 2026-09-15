Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSD UHS I Card 128GB SDSQXCD-128G-GN6MA
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10, UHS-I Class 3
Скорость чтения
200
Скорость записи
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб.
В наличии
Код товара: 573341
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10, UHS-I Class 3
Скорость чтения
200
Скорость записи
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
130
Описание товара Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSD UHS I Card 128GB SDSQXCD-128G-GN6MA
Соответствуя всем критериям с точки зрения профессиональных фотографов и операторов, память SanDisk Extreme Pro объемом 128 ГБ является самой быстрой из существующих карт форм-фактора MicroSDXC. Предлагая исключительную скорость считывания до 200 МБ/с и записи до 90 МБ/с, накопитель гарантирует высокое качество контента, в связи с чем подходит для профессиональных фотосъемки и записи.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Класс скорости
Class 10, UHS-I Class 3
Скорость чтения
200
Скорость записи
90
Страна производитель
Китай
Соответствуя всем критериям с точки зрения профессиональных фотографов и операторов, память SanDisk Extreme Pro объемом 128 ГБ является самой быстрой из существующих карт форм-фактора MicroSDXC. Предлагая исключительную скорость считывания до 200 МБ/с и записи до 90 МБ/с, накопитель гарантирует высокое качество контента, в связи с чем подходит для профессиональных фотосъемки и записи.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSD UHS I Card 128GB SDSQXCD-128G-GN6MA – стоимость товара 4110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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