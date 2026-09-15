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Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD

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Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 1
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 2
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 3
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 4
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 5
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 6
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 7
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 8
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
10
Скорость записи
100
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 1
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 2
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 3
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 4
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 5
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 6
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 7
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 8
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
10
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
12

Описание товара Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD

Карта памяти формата microSD совместима со смартфонами, фотоаппаратами, видеокамерами и другими мультимедийными устройствами. Вы сможете хранить на ней множество фотографий, музыки, фильмов и видеороликов в качестве Full HD и 4K.



Теги товара: 128 Гб, SDHC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
10
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти формата microSD совместима со смартфонами, фотоаппаратами, видеокамерами и другими мультимедийными устройствами. Вы сможете хранить на ней множество фотографий, музыки, фильмов и видеороликов в качестве Full HD и 4K.


Теги товара: 128 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD – стоимость товара 2430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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