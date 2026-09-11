Top.Mail.Ru
Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 128Gb (SDSQXAA-128G-GN6MN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 128Gb (SDSQXAA-128G-GN6MN)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 128Gb (SDSQXAA-128G-GN6MN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570173
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карты памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 128Gb (SDSQXAA-128G-GN6MN)

Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 128 ГБ со скоростью в режиме чтения до 170 Мбайт/с является универсальным запоминающим устройством для смартфона, планшета, экшн-камеры и других устройств. Благодаря емкости 128 ГБ она предоставляет достаточно пространства для хранения различных файлов. Также она может использоваться для съемки видео формата 4K. Прочная конструкция SanDisk Extreme гарантирует надежную защиту от ударов, влаги и других неблагоприятных воздействий в разных погодных условиях.

Отзывы о товаре Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 128Gb (SDSQXAA-128G-GN6MN)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карты памяти
Описание
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 128 ГБ со скоростью в режиме чтения до 170 Мбайт/с является универсальным запоминающим устройством для смартфона, планшета, экшн-камеры и других устройств. Благодаря емкости 128 ГБ она предоставляет достаточно пространства для хранения различных файлов. Также она может использоваться для съемки видео формата 4K. Прочная конструкция SanDisk Extreme гарантирует надежную защиту от ударов, влаги и других неблагоприятных воздействий в разных погодных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 128Gb (SDSQXAA-128G-GN6MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...