Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 128Gb (SDSQXAA-128G-GN6MN)
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 570173
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 128Gb (SDSQXAA-128G-GN6MN)
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 128 ГБ со скоростью в режиме чтения до 170 Мбайт/с является универсальным запоминающим устройством для смартфона, планшета, экшн-камеры и других устройств. Благодаря емкости 128 ГБ она предоставляет достаточно пространства для хранения различных файлов. Также она может использоваться для съемки видео формата 4K. Прочная конструкция SanDisk Extreme гарантирует надежную защиту от ударов, влаги и других неблагоприятных воздействий в разных погодных условиях.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 128 ГБ со скоростью в режиме чтения до 170 Мбайт/с является универсальным запоминающим устройством для смартфона, планшета, экшн-камеры и других устройств. Благодаря емкости 128 ГБ она предоставляет достаточно пространства для хранения различных файлов. Также она может использоваться для съемки видео формата 4K. Прочная конструкция SanDisk Extreme гарантирует надежную защиту от ударов, влаги и других неблагоприятных воздействий в разных погодных условиях.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти microSDXC SanDisk Extreme 128Gb (SDSQXAA-128G-GN6MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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