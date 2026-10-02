Top.Mail.Ru
Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648602
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GoPower
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684)

Флэш-карты GoPower 00-00025684 премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов.



Теги товара: для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GoPower
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSD
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Описание
Флэш-карты GoPower 00-00025684 премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов.


Теги товара: для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSD GoPower 256GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025684) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...