Карта памяти Transcend micro SDXC 128Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459547
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
13
Описание товара Карта памяти Transcend micro SDXC 128Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s)
Карта памяти объемом 128 Гб с переходником на SD. Представленная карта соответствует классу UHS-I U3, Clase 10, V30, A2. Обеспечивает надежное хранение большого количества данных и высокую скорость чтения и записи, а также обладает большим ресурсом циклов подключения и отключения. Отлично подойдет для мобильных игр, записи видео и других целей.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Карта памяти объемом 128 Гб с переходником на SD. Представленная карта соответствует классу UHS-I U3, Clase 10, V30, A2. Обеспечивает надежное хранение большого количества данных и высокую скорость чтения и записи, а также обладает большим ресурсом циклов подключения и отключения. Отлично подойдет для мобильных игр, записи видео и других целей.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти Transcend micro SDXC 128Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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