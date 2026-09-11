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Карта памяти microSD 256GB Silicon Power Superior A1 microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/80 Mb/s (SD адаптер) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти microSD 256GB Silicon Power Superior A1 microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/80 Mb/s (SD адаптер)

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Карта памяти microSD 256GB Silicon Power Superior A1 microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/80 Mb/s (SD адаптер)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539146
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Карты памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
9

Описание товара Карта памяти microSD 256GB Silicon Power Superior A1 microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/80 Mb/s (SD адаптер)

Вам необходима карта, которая сможет справиться с вашим быстрым ритмом жизни. Рейтинги скорости Speed Class 1 (U3) и Video Speed Class 30 (V30) позволяют вам снимать непрерывное видео 4K Ultra HD. А так как каждая секунда имеет значение, скорость чтения и записи до 100 и 80 мб/с делает Elite microSDXC идеальной картой для записи вашей повседневной жизни в высоком качестве без особых усилий. The Superior microSDXC UHS-I имеет рейтинг А1, поэтому она рассчитана для улучшения производительности приложений. Минимальное произвольное чтение 1500 IOPS и произвольная запись 500 IOPS предлагают более быстрый запуск и улучшенную работу. Такие особенности предоставляют пользователю комфортное пользование смартфоне, планшете и других мобильных устройствах, работающих под управлением Android. Это также экономит внутреннюю память на вашем устройстве.

Отзывы о товаре Карта памяти microSD 256GB Silicon Power Superior A1 microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/80 Mb/s (SD адаптер)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Карты памяти
Описание
Вам необходима карта, которая сможет справиться с вашим быстрым ритмом жизни. Рейтинги скорости Speed Class 1 (U3) и Video Speed Class 30 (V30) позволяют вам снимать непрерывное видео 4K Ultra HD. А так как каждая секунда имеет значение, скорость чтения и записи до 100 и 80 мб/с делает Elite microSDXC идеальной картой для записи вашей повседневной жизни в высоком качестве без особых усилий. The Superior microSDXC UHS-I имеет рейтинг А1, поэтому она рассчитана для улучшения производительности приложений. Минимальное произвольное чтение 1500 IOPS и произвольная запись 500 IOPS предлагают более быстрый запуск и улучшенную работу. Такие особенности предоставляют пользователю комфортное пользование смартфоне, планшете и других мобильных устройствах, работающих под управлением Android. Это также экономит внутреннюю память на вашем устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSD 256GB Silicon Power Superior A1 microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/80 Mb/s (SD адаптер) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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