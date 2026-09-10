Карта памяти SanDisk High Endurance 64Gb MicroSD XC Video Class 30 SDSQQNR-064G-GN6IA
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SanDisk High Endurance 64Gb MicroSD XC Video Class 30 SDSQQNR-064G-GN6IA
64-гигабайтная карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 64 Гб [SDSQUNS-064G-GN3MA] станет для вас отличным выбором, если вам нужен носитель информации, устанавливаемый в мобильные устройства: смартфоны и планшеты. Объема карты памяти достаточно для размещения большого количества фотографий, видеороликов, документов и других файлов. Возможность осуществлять запись и чтение данных обеспечивается за счет соответствия карты памяти 10-му классу скорости и классу скорости UHS UHS-I (U1). Носитель информации обеспечивает скорость чтения, которая может достигать 80 МБ/с. Помимо эксплуатации совместно с мобильными устройствами, карту памяти SanDisk Ultra microSDXC 64 Гб [SDSQUNS-064G-GN3MA] можно использовать и в составе другой техники, например – фотокамер и видеокамер. Модель также может использоваться в роли средства обмена данными. Универсальность применения карты памяти обеспечивается за счет наличия в ее комплекте адаптера для SD. Использовать носитель информации можно в широком диапазоне температур: от -25 до 80 °C. Карта памяти упакована в компактный блистер традиционной конструкции.
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