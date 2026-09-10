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Карта памяти SanDisk High Endurance 64Gb MicroSD XC Video Class 30 SDSQQNR-064G-GN6IA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk High Endurance 64Gb MicroSD XC Video Class 30 SDSQQNR-064G-GN6IA

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Карта памяти SanDisk High Endurance 64Gb MicroSD XC Video Class 30 SDSQQNR-064G-GN6IA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362337
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти SanDisk High Endurance 64Gb MicroSD XC Video Class 30 SDSQQNR-064G-GN6IA

64-гигабайтная карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 64 Гб [SDSQUNS-064G-GN3MA] станет для вас отличным выбором, если вам нужен носитель информации, устанавливаемый в мобильные устройства: смартфоны и планшеты. Объема карты памяти достаточно для размещения большого количества фотографий, видеороликов, документов и других файлов. Возможность осуществлять запись и чтение данных обеспечивается за счет соответствия карты памяти 10-му классу скорости и классу скорости UHS UHS-I (U1). Носитель информации обеспечивает скорость чтения, которая может достигать 80 МБ/с. Помимо эксплуатации совместно с мобильными устройствами, карту памяти SanDisk Ultra microSDXC 64 Гб [SDSQUNS-064G-GN3MA] можно использовать и в составе другой техники, например – фотокамер и видеокамер. Модель также может использоваться в роли средства обмена данными. Универсальность применения карты памяти обеспечивается за счет наличия в ее комплекте адаптера для SD. Использовать носитель информации можно в широком диапазоне температур: от -25 до 80 °C. Карта памяти упакована в компактный блистер традиционной конструкции.

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
64-гигабайтная карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 64 Гб [SDSQUNS-064G-GN3MA] станет для вас отличным выбором, если вам нужен носитель информации, устанавливаемый в мобильные устройства: смартфоны и планшеты. Объема карты памяти достаточно для размещения большого количества фотографий, видеороликов, документов и других файлов. Возможность осуществлять запись и чтение данных обеспечивается за счет соответствия карты памяти 10-му классу скорости и классу скорости UHS UHS-I (U1). Носитель информации обеспечивает скорость чтения, которая может достигать 80 МБ/с. Помимо эксплуатации совместно с мобильными устройствами, карту памяти SanDisk Ultra microSDXC 64 Гб [SDSQUNS-064G-GN3MA] можно использовать и в составе другой техники, например – фотокамер и видеокамер. Модель также может использоваться в роли средства обмена данными. Универсальность применения карты памяти обеспечивается за счет наличия в ее комплекте адаптера для SD. Использовать носитель информации можно в широком диапазоне температур: от -25 до 80 °C. Карта памяти упакована в компактный блистер традиционной конструкции.
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