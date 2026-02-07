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Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN

11 Отзывы
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Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN
2 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN

Карта памяти microSDXC UHS-I Sandisk Ultra 128 ГБ, 140 МБ/с, Class 10, SDSQUAB-128G-GN6MN, 1 шт., без адаптера.

Отзывы о товаре Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Фирсун Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, оригинал. Видеокамера левые не видит, а эта рабочая
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Фоксянский

Достоинства:


Комментарий:
Не самая мощная micro sd, но для тех же избыточных фоточек на телефоне подойдёт
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в планшете!!! Продавца и товар рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, упаковка подтверждает оригинальность карты на 128 Гб, установил на авто регистратор SilverStone Fi CityScaner 4K. Регистратор карту определил и предложил отформатировать, после форматирования карта работает в штатном режиме, объем и скорость подтверждает. Продавца и его карты к покупке рекомендую. Всех с Новым годом!
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
работает.походу оригинал. до этого заказал дешевле другой фирмы,регистратор пишет но посмотреть потом нельзя.с этой картой все норм. пишет просмотреть можно.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пишет панорамные фото 360 камерой misphere camera раз в 2 секунды. Емкость карты соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
внешне всё целое пришло всё выглядит прилично должен быть оригинал. по работе, эксплуатация покажет
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в видеорегистратор. Качество на уровне. Всё отлично. Пишет. Сохраняет видео и фото. Довольны.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Юрий г.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, иногда отключается(приходится вынимать и снова ставить)
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Юрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, материал не повреждает, катышки убирает на раз. Ножи меняются легко, контейнер снимается легко.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Отличные карточки. Брал для видеонаблюдения. Всё находится, всё работает, объём ожидаемый.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти microSDXC UHS-I Sandisk Ultra 128 ГБ, 140 МБ/с, Class 10, SDSQUAB-128G-GN6MN, 1 шт., без адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Фирсун Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта, оригинал. Видеокамера левые не видит, а эта рабочая
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Фоксянский

Достоинства:


Комментарий:
Не самая мощная micro sd, но для тех же избыточных фоточек на телефоне подойдёт
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в планшете!!! Продавца и товар рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, упаковка подтверждает оригинальность карты на 128 Гб, установил на авто регистратор SilverStone Fi CityScaner 4K. Регистратор карту определил и предложил отформатировать, после форматирования карта работает в штатном режиме, объем и скорость подтверждает. Продавца и его карты к покупке рекомендую. Всех с Новым годом!
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
работает.походу оригинал. до этого заказал дешевле другой фирмы,регистратор пишет но посмотреть потом нельзя.с этой картой все норм. пишет просмотреть можно.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пишет панорамные фото 360 камерой misphere camera раз в 2 секунды. Емкость карты соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
внешне всё целое пришло всё выглядит прилично должен быть оригинал. по работе, эксплуатация покажет
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в видеорегистратор. Качество на уровне. Всё отлично. Пишет. Сохраняет видео и фото. Довольны.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Юрий г.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, иногда отключается(приходится вынимать и снова ставить)
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Юрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, материал не повреждает, катышки убирает на раз. Ножи меняются легко, контейнер снимается легко.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Отличные карточки. Брал для видеонаблюдения. Всё находится, всё работает, объём ожидаемый.


Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN – стоимость товара 2440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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