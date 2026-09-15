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Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-R) (с SD адаптером) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-R) (с SD адаптером)

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Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-R) (с SD адаптером)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Скорость чтения
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-R) (с SD адаптером)
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Скорость чтения
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
27

Описание товара Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-R) (с SD адаптером)

Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 16 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-016G-R, 1 шт., с адаптером.

Отзывы о товаре Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-R) (с SD адаптером)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDHC
Объем
16 Гб
Скорость чтения
90
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 16 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-016G-R, 1 шт., с адаптером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-R) (с SD адаптером) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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