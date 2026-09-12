Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657681
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN является надежным запоминающим устройством для расширения внутреннего хранилища в смартфоне, камере и прочих устройствах с поддержкой карт стандарта microSDXC. Высокий уровень производительности обеспечивается благодаря скорости чтения в пределах 100 Мбайт/с. Данная карта обладает емкостью 512 ГБ, поэтому предоставляет возможность размещения довольно большого количества различного мультимедийного контента. К преимуществам SanDisk Ultra относится повышенная стойкость к повреждениям и внешним воздействиям.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN является надежным запоминающим устройством для расширения внутреннего хранилища в смартфоне, камере и прочих устройствах с поддержкой карт стандарта microSDXC. Высокий уровень производительности обеспечивается благодаря скорости чтения в пределах 100 Мбайт/с. Данная карта обладает емкостью 512 ГБ, поэтому предоставляет возможность размещения довольно большого количества различного мультимедийного контента. К преимуществам SanDisk Ultra относится повышенная стойкость к повреждениям и внешним воздействиям.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC 512GB 100MB/s SDSQUNR-512G-GN3MN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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