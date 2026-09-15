Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 504451
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690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.12х0.01
Вес, г.
30
Описание товара Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R)
Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
20
Страна производитель
Китай
Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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