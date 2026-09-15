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Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R)

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Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R) - фото 1
Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
20
  • Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R) - фото 1
  • Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R)
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.12х0.01
Вес, г.
30

Описание товара Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R)

Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.



Теги товара: 8 Гб, SDHC

Отзывы о товаре Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
8 Гб
Скорость чтения
20
Страна производитель
Китай
Описание
Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.


Теги товара: 8 Гб, SDHC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Netac SDHC 8GB P600 (NT02P600STN-008G-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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