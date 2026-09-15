Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
10 Гб
Скорость чтения
200
Скорость записи
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657678
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
10 Гб
Скорость чтения
200
Скорость записи
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
32
Описание товара Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN
Карта памяти SD 1 ТБ SanDisk Class 10 Extreme Pro SDSDXXD-1T00-GN4IN . Эта карта расширяет способность памяти цифровых камер, карманных компьютеров и других портативных устройств, поддерживающих данный формат, и класс карт. Идеально подходит для записи любых видов данных. Сохраните больше своих собственных коллекций музыки, видеороликов, кинофильмов, рингтонов, картин и фотографий.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Теги товара: SDXC
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
10 Гб
Скорость чтения
200
Скорость записи
140
Страна производитель
Китай
Карта памяти SD 1 ТБ SanDisk Class 10 Extreme Pro SDSDXXD-1T00-GN4IN . Эта карта расширяет способность памяти цифровых камер, карманных компьютеров и других портативных устройств, поддерживающих данный формат, и класс карт. Идеально подходит для записи любых видов данных. Сохраните больше своих собственных коллекций музыки, видеороликов, кинофильмов, рингтонов, картин и фотографий.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Теги товара: SDXC
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Теги товара: SDXC
Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN