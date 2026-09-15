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Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN

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Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN - фото 1
Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
10 Гб
Скорость чтения
200
Скорость записи
140
  • Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN - фото 1
  • Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657678
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
10 Гб
Скорость чтения
200
Скорость записи
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
32

Описание товара Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN

Карта памяти SD 1 ТБ SanDisk Class 10 Extreme Pro SDSDXXD-1T00-GN4IN . Эта карта расширяет способность памяти цифровых камер, карманных компьютеров и других портативных устройств, поддерживающих данный формат, и класс карт. Идеально подходит для записи любых видов данных. Сохраните больше своих собственных коллекций музыки, видеороликов, кинофильмов, рингтонов, картин и фотографий.



Теги товара: SDXC

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDXC
Объем
10 Гб
Скорость чтения
200
Скорость записи
140
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти SD 1 ТБ SanDisk Class 10 Extreme Pro SDSDXXD-1T00-GN4IN . Эта карта расширяет способность памяти цифровых камер, карманных компьютеров и других портативных устройств, поддерживающих данный формат, и класс карт. Идеально подходит для записи любых видов данных. Сохраните больше своих собственных коллекций музыки, видеороликов, кинофильмов, рингтонов, картин и фотографий.


Теги товара: SDXC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SanDisk 1TB Extreme PRO SDSDXXD-1T00-GN4IN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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