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Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE)

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Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE) - фото 1
Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE) - фото 2
Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658636
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE)

Карта памяти Smartbuy microSDHC 32 Гб позволяет расширить пользователю объем долговременной памяти различных мобильных устройств, включая смартфоны, планшеты, плееры, цифровые диктофоны и т. д. Несмотря на свои миниатюрные габариты, такой накопитель может обеспечить достаточно высокую скорость обмена данными. Считывание информации с такой карты памяти происходит на скорости до 70 Мбайт/с, а скорость записи данных может достигать 20 Мбайт/с. Добавляя мобильному устройству сразу 32 Гб дискового пространства, накопитель Smartbuy microSDHC 32 Гб позволит владельцу устройства не беспокоиться о нехватке места на диске. Карта позволит создавать и сохранять многие сотни фотографий в хорошем качестве, она же может служить для загрузки музыки, видео, приложений. Карта памяти формата microSDHC будет полезна многим владельцам смартфонов и планшетов.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти Smartbuy microSDHC 32 Гб позволяет расширить пользователю объем долговременной памяти различных мобильных устройств, включая смартфоны, планшеты, плееры, цифровые диктофоны и т. д. Несмотря на свои миниатюрные габариты, такой накопитель может обеспечить достаточно высокую скорость обмена данными. Считывание информации с такой карты памяти происходит на скорости до 70 Мбайт/с, а скорость записи данных может достигать 20 Мбайт/с. Добавляя мобильному устройству сразу 32 Гб дискового пространства, накопитель Smartbuy microSDHC 32 Гб позволит владельцу устройства не беспокоиться о нехватке места на диске. Карта позволит создавать и сохранять многие сотни фотографий в хорошем качестве, она же может служить для загрузки музыки, видео, приложений. Карта памяти формата microSDHC будет полезна многим владельцам смартфонов и планшетов.
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Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy microSD 32GB cl.10 n/a LE (SB32GBSDCL10-00LE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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