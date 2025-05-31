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Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681)

25 Отзывы
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Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648596
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Характеристики

Бренд
GoPower
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
20

Описание товара Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681)

Флэш-карты microSDXC GoPower 00-00025681 Ultra High Speed UHS-I (U3) премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов. Класс производительности по скорости запуска приложений – A1.

Отзывы о товаре Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
видеорегистратор работает 2к все хорошо ,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Флешка работает в разы быстрее. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
все работает . камера видит .
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Stanislav K.

Достоинства:


Комментарий:
Брал специально для записи видео в 4К — нужно было, чтобы тянула без сбоев, рывков и задержек. На первом тесте карта показала себя стабильно: видео пишется уверенно, файлы сохраняются без ошибок, чтение и запись быстрые. Форматирование прошло легко, система сразу увидела карту, никаких проблем с совместимостью. Видео в 4К воспроизводится плавно, без потерь качества. Пока протестировал в базовом режиме — все работает стабильно, но более детально оценю после полноценных съемок. Окончательные выводы сделаю позже, но первое впечатление положительное. ⭐ Пока авансом ставлю 5 — за стабильную работу, хорошую скорость и уверенное поведение при записи в высоком качестве. Продолжу тестировать — дополню отзыв при необходимости.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
все супер. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, упаковано красиво, пока не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Отработала в камере больше месяца, Пока всё норм
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
карта работает циклической записью уже 2 недели, объем соответствует заявленному протестирован н2тест
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для WIFi интернет камеры. камера увидела, отформатировала. всё норм. класс соответствует. запись идёт. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Два месяца после покупки стоит в регистраторе. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает в смартфоне. Пока нормально. Надеюсь, что не исчезнет, как предыдущая.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Карта пришла вовремя. Установил в видеорегистратор, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
видеорегистратор увидел её со второго раза после форматирования
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Сергей Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все работает ))) вместо 64 ГБ показывает 58 …
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Стас

Достоинства:


Комментарий:
В видеорегистраторе 70mai Dash Cam, работает отлично .
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил в камеру видеонаблюдения, работает
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все как в описании,брал для видеорегистратора. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, в регистратора 70mai работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость приличная , объём соответствует. В днс ценник дикий. В регистраторе сколько прослужит - посмотрим!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает заказал ещё одну на камеру видеонаблюдения.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
вставил в камеру видеонаблюдения, пока работает
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта,брал на камеру, форматнул ,установил, работает, всё устраивает. Форматировал на компьютере, нужен переходник!
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
в регистраторе работает на ура
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Павел Я.

Достоинства:


Комментарий:
если 5лет гарантии проработает, то будет супер
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Весьма достойная sd карта. Ёмкость соответствует, скорости записи и воспроизведения в таблице. Ниже, чем обещано, но может быть, несовершенство измерения. Ошибок нет. Однозначно рекомендую.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GoPower
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Описание
Флэш-карты microSDXC GoPower 00-00025681 Ultra High Speed UHS-I (U3) премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов. Класс производительности по скорости запуска приложений – A1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
видеорегистратор работает 2к все хорошо ,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Флешка работает в разы быстрее. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
все работает . камера видит .
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Stanislav K.

Достоинства:


Комментарий:
Брал специально для записи видео в 4К — нужно было, чтобы тянула без сбоев, рывков и задержек. На первом тесте карта показала себя стабильно: видео пишется уверенно, файлы сохраняются без ошибок, чтение и запись быстрые. Форматирование прошло легко, система сразу увидела карту, никаких проблем с совместимостью. Видео в 4К воспроизводится плавно, без потерь качества. Пока протестировал в базовом режиме — все работает стабильно, но более детально оценю после полноценных съемок. Окончательные выводы сделаю позже, но первое впечатление положительное. ⭐ Пока авансом ставлю 5 — за стабильную работу, хорошую скорость и уверенное поведение при записи в высоком качестве. Продолжу тестировать — дополню отзыв при необходимости.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
все супер. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро, упаковано красиво, пока не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Отработала в камере больше месяца, Пока всё норм
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
карта работает циклической записью уже 2 недели, объем соответствует заявленному протестирован н2тест
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для WIFi интернет камеры. камера увидела, отформатировала. всё норм. класс соответствует. запись идёт. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Два месяца после покупки стоит в регистраторе. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает в смартфоне. Пока нормально. Надеюсь, что не исчезнет, как предыдущая.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Карта пришла вовремя. Установил в видеорегистратор, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
видеорегистратор увидел её со второго раза после форматирования
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Сергей Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все работает ))) вместо 64 ГБ показывает 58 …
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Стас

Достоинства:


Комментарий:
В видеорегистраторе 70mai Dash Cam, работает отлично .
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
установил в камеру видеонаблюдения, работает
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все как в описании,брал для видеорегистратора. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, в регистратора 70mai работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость приличная , объём соответствует. В днс ценник дикий. В регистраторе сколько прослужит - посмотрим!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает заказал ещё одну на камеру видеонаблюдения.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
вставил в камеру видеонаблюдения, пока работает
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта,брал на камеру, форматнул ,установил, работает, всё устраивает. Форматировал на компьютере, нужен переходник!
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
в регистраторе работает на ура
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Павел Я.

Достоинства:


Комментарий:
если 5лет гарантии проработает, то будет супер
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Весьма достойная sd карта. Ёмкость соответствует, скорости записи и воспроизведения в таблице. Ниже, чем обещано, но может быть, несовершенство измерения. Ошибок нет. Однозначно рекомендую.


Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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