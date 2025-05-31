Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648596
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681)
Флэш-карты microSDXC GoPower 00-00025681 Ultra High Speed UHS-I (U3) премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов. Класс производительности по скорости запуска приложений – A1.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
30
Страна производитель
Китай
Флэш-карты microSDXC GoPower 00-00025681 Ultra High Speed UHS-I (U3) премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов. Класс производительности по скорости запуска приложений – A1.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
видеорегистратор работает 2к все хорошо ,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Флешка работает в разы быстрее. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает . камера видит .
Достоинства:
Комментарий:
Брал специально для записи видео в 4К — нужно было, чтобы тянула без сбоев, рывков и задержек. На первом тесте карта показала себя стабильно: видео пишется уверенно, файлы сохраняются без ошибок, чтение и запись быстрые. Форматирование прошло легко, система сразу увидела карту, никаких проблем с совместимостью. Видео в 4К воспроизводится плавно, без потерь качества. Пока протестировал в базовом режиме — все работает стабильно, но более детально оценю после полноценных съемок. Окончательные выводы сделаю позже, но первое впечатление положительное. ⭐ Пока авансом ставлю 5 — за стабильную работу, хорошую скорость и уверенное поведение при записи в высоком качестве. Продолжу тестировать — дополню отзыв при необходимости.
Достоинства:
Комментарий:
все супер. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, упаковано красиво, пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
Отработала в камере больше месяца, Пока всё норм
Достоинства:
Комментарий:
карта работает циклической записью уже 2 недели, объем соответствует заявленному протестирован н2тест
Достоинства:
Комментарий:
покупал для WIFi интернет камеры. камера увидела, отформатировала. всё норм. класс соответствует. запись идёт. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Два месяца после покупки стоит в регистраторе. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в смартфоне. Пока нормально. Надеюсь, что не исчезнет, как предыдущая.
Достоинства:
Комментарий:
Карта пришла вовремя. Установил в видеорегистратор, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
видеорегистратор увидел её со второго раза после форматирования
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все работает ))) вместо 64 ГБ показывает 58 …
Достоинства:
Комментарий:
В видеорегистраторе 70mai Dash Cam, работает отлично .
Достоинства:
Комментарий:
установил в камеру видеонаблюдения, работает
Достоинства:
Комментарий:
Все как в описании,брал для видеорегистратора. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, в регистратора 70mai работает.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость приличная , объём соответствует. В днс ценник дикий. В регистраторе сколько прослужит - посмотрим!
Достоинства:
Комментарий:
работает заказал ещё одну на камеру видеонаблюдения.
Достоинства:
Комментарий:
вставил в камеру видеонаблюдения, пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта,брал на камеру, форматнул ,установил, работает, всё устраивает. Форматировал на компьютере, нужен переходник!
Достоинства:
Комментарий:
в регистраторе работает на ура
Достоинства:
Комментарий:
если 5лет гарантии проработает, то будет супер
Достоинства:
Комментарий:
Весьма достойная sd карта. Ёмкость соответствует, скорости записи и воспроизведения в таблице. Ниже, чем обещано, но может быть, несовершенство измерения. Ошибок нет. Однозначно рекомендую.
Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти microSD GoPower 64GB Class10 UHS-I (U3) (00-00025681)
Достоинства:
Комментарий:
видеорегистратор работает 2к все хорошо ,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Флешка работает в разы быстрее. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает . камера видит .
Достоинства:
Комментарий:
Брал специально для записи видео в 4К — нужно было, чтобы тянула без сбоев, рывков и задержек. На первом тесте карта показала себя стабильно: видео пишется уверенно, файлы сохраняются без ошибок, чтение и запись быстрые. Форматирование прошло легко, система сразу увидела карту, никаких проблем с совместимостью. Видео в 4К воспроизводится плавно, без потерь качества. Пока протестировал в базовом режиме — все работает стабильно, но более детально оценю после полноценных съемок. Окончательные выводы сделаю позже, но первое впечатление положительное. ⭐ Пока авансом ставлю 5 — за стабильную работу, хорошую скорость и уверенное поведение при записи в высоком качестве. Продолжу тестировать — дополню отзыв при необходимости.
Достоинства:
Комментарий:
все супер. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро, упаковано красиво, пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
Отработала в камере больше месяца, Пока всё норм
Достоинства:
Комментарий:
карта работает циклической записью уже 2 недели, объем соответствует заявленному протестирован н2тест
Достоинства:
Комментарий:
покупал для WIFi интернет камеры. камера увидела, отформатировала. всё норм. класс соответствует. запись идёт. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Два месяца после покупки стоит в регистраторе. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в смартфоне. Пока нормально. Надеюсь, что не исчезнет, как предыдущая.
Достоинства:
Комментарий:
Карта пришла вовремя. Установил в видеорегистратор, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
видеорегистратор увидел её со второго раза после форматирования
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все работает ))) вместо 64 ГБ показывает 58 …
Достоинства:
Комментарий:
В видеорегистраторе 70mai Dash Cam, работает отлично .
Достоинства:
Комментарий:
установил в камеру видеонаблюдения, работает
Достоинства:
Комментарий:
Все как в описании,брал для видеорегистратора. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, в регистратора 70mai работает.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость приличная , объём соответствует. В днс ценник дикий. В регистраторе сколько прослужит - посмотрим!
Достоинства:
Комментарий:
работает заказал ещё одну на камеру видеонаблюдения.
Достоинства:
Комментарий:
вставил в камеру видеонаблюдения, пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта,брал на камеру, форматнул ,установил, работает, всё устраивает. Форматировал на компьютере, нужен переходник!
Достоинства:
Комментарий:
в регистраторе работает на ура
Достоинства:
Комментарий:
если 5лет гарантии проработает, то будет супер
Достоинства:
Комментарий:
Весьма достойная sd карта. Ёмкость соответствует, скорости записи и воспроизведения в таблице. Ниже, чем обещано, но может быть, несовершенство измерения. Ошибок нет. Однозначно рекомендую.