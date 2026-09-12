Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE White 3.0 (SB16GBCLU-W3)
Карта памяти USB Flash Smartbuy Clue пополнит собой арсенал помощников и предоставит в ваше распоряжение 16 ГБ свободной памяти, которую можно занять наиболее важными файлами. Доверьте представленной модели хранение различной информации, чтобы в любой удобный момент получить к ней мгновенный доступ. Флешка демонстрирует исключительно высокие показатели записи и чтения данных, обеспеченные стандартом USB 3.2 Gen1, благодаря чему на обработку файлов после подключения накопителя будет уходить минимум времени. Память USB Flash Smartbuy Clue облачена в компактный корпус из прочного пластика, выполненный в лаконичном белом цвете. Он успешно защищает устройство от различных агрессивных воздействий, включая механические повреждения. Для подключения к цифровой технике модель использует стандартный штекер USB, на который при хранении и транспортировке надевается комплектный колпачок для защиты от загрязнений и случайной поломки. Синхронизация флешки с компьютером или ноутбуком не требует установки специального ПО.
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