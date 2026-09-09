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Карта памяти SanDisk 16Gb Ultra SDHC Class 10 UHS-I (80/10 MB/s) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk 16Gb Ultra SDHC Class 10 UHS-I (80/10 MB/s)

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Карта памяти SanDisk 16Gb Ultra SDHC Class 10 UHS-I (80/10 MB/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230328
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk 16Gb Ultra SDHC Class 10 UHS-I (80/10 MB/s)

Сохраняйте больше фото и видео в формате Full HD, копируйте их на компьютер быстрее с использованием карт памяти SanDisk Ultra SDXC и SDHC UHS-I. Идеально подходят для компактных цифровых фотоаппаратов и видеокамер базового и среднего уровня, обеспечивая скорость чтения до 80 МБ/с, что вдвое превосходит скорость обычных карт памяти SDHC. А значит, вы сможете быстрее переносить отснятые фото. Карты памяти SanDisk Ultra SDXC и SDHC UHS-I имеют объем памяти до 128 ГБ и устойчивы к воздействию влаги, экстремальных температур, рентгеновских лучей и ударов. На этикетке можно делать пометки о содержимом, чтобы искать нужную карту было удобнее.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk 16Gb Ultra SDHC Class 10 UHS-I (80/10 MB/s)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Сохраняйте больше фото и видео в формате Full HD, копируйте их на компьютер быстрее с использованием карт памяти SanDisk Ultra SDXC и SDHC UHS-I. Идеально подходят для компактных цифровых фотоаппаратов и видеокамер базового и среднего уровня, обеспечивая скорость чтения до 80 МБ/с, что вдвое превосходит скорость обычных карт памяти SDHC. А значит, вы сможете быстрее переносить отснятые фото. Карты памяти SanDisk Ultra SDXC и SDHC UHS-I имеют объем памяти до 128 ГБ и устойчивы к воздействию влаги, экстремальных температур, рентгеновских лучей и ударов. На этикетке можно делать пометки о содержимом, чтобы искать нужную карту было удобнее.
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Доставка
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Карта памяти SanDisk 16Gb Ultra SDHC Class 10 UHS-I (80/10 MB/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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