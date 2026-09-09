Карта памяти SanDisk 16Gb Ultra SDHC Class 10 UHS-I (80/10 MB/s)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SanDisk 16Gb Ultra SDHC Class 10 UHS-I (80/10 MB/s)
Сохраняйте больше фото и видео в формате Full HD, копируйте их на компьютер быстрее с использованием карт памяти SanDisk Ultra SDXC и SDHC UHS-I. Идеально подходят для компактных цифровых фотоаппаратов и видеокамер базового и среднего уровня, обеспечивая скорость чтения до 80 МБ/с, что вдвое превосходит скорость обычных карт памяти SDHC. А значит, вы сможете быстрее переносить отснятые фото. Карты памяти SanDisk Ultra SDXC и SDHC UHS-I имеют объем памяти до 128 ГБ и устойчивы к воздействию влаги, экстремальных температур, рентгеновских лучей и ударов. На этикетке можно делать пометки о содержимом, чтобы искать нужную карту было удобнее.
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