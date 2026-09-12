Сучкорез штанговый OPP1820 без аккумулятора в комплекте 5133001250 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для высоких деревьев
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659860
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
1045
Назначение
для высоких деревьев
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.27х0.16
Вес, кг.
4.87
Описание товара Сучкорез штанговый OPP1820 без аккумулятора в комплекте 5133001250 Ryobi One+
Сучкорез штанговый OPP1820 - инструмент, предназначенный для ухода за фруктовым садом, кустами без использования стремянки, лестницы или специального помоста.
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
1045
Назначение
для высоких деревьев
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Развернуть
Рабочий диаметр
20
Страна производитель
Китай
Сучкорез штанговый OPP1820 - инструмент, предназначенный для ухода за фруктовым садом, кустами без использования стремянки, лестницы или специального помоста.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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