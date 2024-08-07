Top.Mail.Ru
Сучкорез Raco 4218-53/371 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сучкорез Raco 4218-53/371

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Сучкорез Raco 4218-53/371 - фото 1
Сучкорез Raco 4218-53/371 - фото 2
Сучкорез Raco 4218-53/371 - фото 3
Сучкорез Raco 4218-53/371 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез Raco 4218-53/371 - фото 1
  • Сучкорез Raco 4218-53/371 - фото 2
  • Сучкорез Raco 4218-53/371 - фото 3
  • Сучкорез Raco 4218-53/371 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
4 920 руб.  5 353 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343373
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез Raco 4218-53/371
4 920 руб. -8%
5 353 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.17х0.04
Вес, кг.
1.6

Описание товара Сучкорез Raco 4218-53/371

Штанговый сучкорез RACO 4218-53/371 сконструирован специально для садовых работ. Для удобной работы с кроной деревьев сучкорез можно соединить со штангой, используя специальное прочное крепление. Для выполнения быстрого и качественного реза лезвия сучкореза остро заточены. Длина штанги 1, 5-2, 4 м.

Отзывы о товаре Сучкорез Raco 4218-53/371

Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в комплекте. Простая сборка и испытания...Работает отлично, не очень тяжёлый. С ветками справляется на отлично. Пила не актуальна,с ней у меня не очень получается. Вообщем цене соответствует и моему молодому саду инструмент подходящий.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорез режет хорошо, но будете постоянно путаться с веревкой - такая у него конструкция. Есть более совершенные модели, но гораздо более дорогие
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2023
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сучкорез. Очень облегчает обрезку веток.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Описание
Штанговый сучкорез RACO 4218-53/371 сконструирован специально для садовых работ. Для удобной работы с кроной деревьев сучкорез можно соединить со штангой, используя специальное прочное крепление. Для выполнения быстрого и качественного реза лезвия сучкореза остро заточены. Длина штанги 1, 5-2, 4 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в комплекте. Простая сборка и испытания...Работает отлично, не очень тяжёлый. С ветками справляется на отлично. Пила не актуальна,с ней у меня не очень получается. Вообщем цене соответствует и моему молодому саду инструмент подходящий.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорез режет хорошо, но будете постоянно путаться с веревкой - такая у него конструкция. Есть более совершенные модели, но гораздо более дорогие
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2023
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сучкорез. Очень облегчает обрезку веток.


Сучкорез Raco 4218-53/371 - купить по цене 4920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...