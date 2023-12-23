Сучкорез Raco 4218-53/372C
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
В наличии
Код товара: 279279
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х2
Вес, г.
835
Описание товара Сучкорез Raco 4218-53/372C
Штанговый сучкорез RACO 4218-53/372C применяется для формирования кроны деревьев на высоте до 5 метров. Для этого его рекомендуется соединить с телескопической ручкой с помощью надежного крепления. Острое стальное лезвие прошло закалку, имеет защитное покрытие, обеспечивает легкий и чистый рез. Надежная конструкция изделия и крепкий стальной корпус гарантируют долгий срок службы. Для эффективной работы на прочном нейлоновом шнуре длиной 3 метра имеется регулируемая рукоятка.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
пружинный
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Штанговый сучкорез RACO 4218-53/372C применяется для формирования кроны деревьев на высоте до 5 метров. Для этого его рекомендуется соединить с телескопической ручкой с помощью надежного крепления. Острое стальное лезвие прошло закалку, имеет защитное покрытие, обеспечивает легкий и чистый рез. Надежная конструкция изделия и крепкий стальной корпус гарантируют долгий срок службы. Для эффективной работы на прочном нейлоновом шнуре длиной 3 метра имеется регулируемая рукоятка.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
В деле пока не пробовали, на вид всё целое
Сучкорез Raco 4218-53/372C – стоимость товара 3490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез Raco 4218-53/372C
Достоинства:
Комментарий:
В деле пока не пробовали, на вид всё целое