Top.Mail.Ru
Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 - фото 1
Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 - фото 2
Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 - фото 3
Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 - фото 1
  • Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 - фото 2
  • Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 - фото 3
  • Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219
2 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
470
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х3
Вес, г.
615

Описание товара Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219

Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки

Отзывы о товаре Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
470
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
26
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Raco Comfort 4214-53/219 - по цене 2170 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...