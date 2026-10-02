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Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875

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Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 1
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 2
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 3
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 4
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 5
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 6
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож для кустов
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 1
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 2
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 3
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 4
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 5
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 6
  • Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 200 руб.  3 383 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875
2 200 руб. -35%
3 383 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Нож для кустов
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
40
Длина инструмента
780
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х25х2
Вес, г.
250

Описание товара Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875

Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки. Шестерённая передача

Отзывы о товаре Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Нож для кустов
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
40
Длина инструмента
780
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки. Шестерённая передача
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875 - купить по цене 2200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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