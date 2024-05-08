Top.Mail.Ru
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 1
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 2
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 3
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 4
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 5
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 6
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 7
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 7
  • Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697071
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515)
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х28х4
Вес, кг.
1.55

Описание товара Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515)

Плоскостной сучкорез, который станет незаменимым помощником в саду. Лезвия сучкореза изготовлены из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Закалка лезвий гарантирует их остроту и устойчивость к износу. Храповый механизм позволяет регулировать длину сучкореза от 645 до 885 мм, что позволяет работать с различными видами деревьев и кустарников. Телескопическая конструкция сучкореза позволяет легко и быстро менять длину инструмента, что делает его удобным для использования в разных условиях. GRINDA - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке садового инвентаря. Продукция GRINDA отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью. GRINDA TX-980 - это надежный и функциональный инструмент, который станет незаменимым помощником в саду и обеспечит вам комфортное и эффективное выполнение садовых работ.

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515)

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плохая упаковка - пленка, из-за этого наблюдаются потертости на товаре. Однозначно улучшить упаковку.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Развернуть
Рабочий диаметр
40
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскостной сучкорез, который станет незаменимым помощником в саду. Лезвия сучкореза изготовлены из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Закалка лезвий гарантирует их остроту и устойчивость к износу. Храповый механизм позволяет регулировать длину сучкореза от 645 до 885 мм, что позволяет работать с различными видами деревьев и кустарников. Телескопическая конструкция сучкореза позволяет легко и быстро менять длину инструмента, что делает его удобным для использования в разных условиях. GRINDA - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке садового инвентаря. Продукция GRINDA отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью. GRINDA TX-980 - это надежный и функциональный инструмент, который станет незаменимым помощником в саду и обеспечит вам комфортное и эффективное выполнение садовых работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плохая упаковка - пленка, из-за этого наблюдаются потертости на товаре. Однозначно улучшить упаковку.


Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...