Сучкорез Raco 4212-53/275
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 279282
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 860 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
950
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
38
С упорной пластиной
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х21х3
Вес, кг.
1.92
Описание товара Сучкорез Raco 4212-53/275
Сучкорез RACO 4212-53/275 имеет телескопические рукоятки для легкой работы с высокими растениями. Точная заточка лезвий обеспечивает качественный рез веток. Двухрычажный механизм упрощает обрезание толстых сучков, позволяя прикладывать меньше усилий.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
950
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
38
Развернуть
С упорной пластиной
да
Страна производитель
Китай
Сучкорез RACO 4212-53/275 имеет телескопические рукоятки для легкой работы с высокими растениями. Точная заточка лезвий обеспечивает качественный рез веток. Двухрычажный механизм упрощает обрезание толстых сучков, позволяя прикладывать меньше усилий.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
лучший из сучкорезов. режет как по маслу
Сучкорез Raco 4212-53/275 – стоимость товара 3860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез Raco 4212-53/275
Достоинства:
Комментарий:
лучший из сучкорезов. режет как по маслу