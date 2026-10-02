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Сучкорез Raco 4212-53/249 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез Raco 4212-53/249

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Сучкорез Raco 4212-53/249
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
3 700 руб.  4 158 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349405
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сучкорез Raco 4212-53/249
3 700 руб. -11%
4 158 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
950
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х19х3
Вес, кг.
1.83

Описание товара Сучкорез Raco 4212-53/249

Сучкорез RACO со стальными телескопическими ручками ( 4212-53/249 ) Длина ручек может быть увеличена на 325 мм и с помощью простого механизма зафиксирована в нужном положении. Размер: 625-950 мм. Садовый инструмент профессионального качества доступный каждому. Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.

Отзывы о товаре Сучкорез Raco 4212-53/249




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
950
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез RACO со стальными телескопическими ручками ( 4212-53/249 ) Длина ручек может быть увеличена на 325 мм и с помощью простого механизма зафиксирована в нужном положении. Размер: 625-950 мм. Садовый инструмент профессионального качества доступный каждому. Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Raco 4212-53/249 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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