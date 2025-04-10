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Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255

1 Отзывы
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Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255
2 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
690
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х22х3
Вес, г.
914

Описание товара Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255

Сучкорез RACO 4214-53/255, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки.

Отзывы о товаре Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255

Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Жанна У.

Достоинства:


Комментарий:
отлично все, без усилий резала все ветки и большие и маленькие.



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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
690
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез RACO 4214-53/255, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Жанна У.

Достоинства:


Комментарий:
отлично все, без усилий резала все ветки и большие и маленькие.


Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255 - стоимость товара 2600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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