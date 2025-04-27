Сучкорез RACO Comfort, 690 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, большой контактный (4214-53/254)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб.
В наличии
Код товара: 697070
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
2 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
690
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
30
С упорной пластиной
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х22х2
Вес, г.
891
Описание товара Сучкорез RACO Comfort, 690 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, большой контактный (4214-53/254)
Сучкорез RACO с алюминиевыми ручками и наковальней ( 4214-53/254 ) имеет небольшой вес. Обеспечивает рез сучков диаметром до 30 мм. Размер: 687 мм. Садовый инструмент профессионального качества, доступный каждому. Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
690
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
30
С упорной пластиной
да
Страна производитель
Китай
Сучкорез RACO с алюминиевыми ручками и наковальней ( 4214-53/254 ) имеет небольшой вес. Обеспечивает рез сучков диаметром до 30 мм. Размер: 687 мм. Садовый инструмент профессионального качества, доступный каждому. Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
хороший инструмент.но большие ветви не стоит резать.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь таким же около десяти лет. Вещь обалденная. Бережная эксплуатация в одних руках заставила купить такой же для мамы. Свой жалко отдавать. Режет классно, нож ложится в середину в паз. Срез получается чёткий. Не как у обычных секаторов. Очень лёгкий и удобный. Всем советую. Незаменимая вещь у кого свой участок.
Сучкорез RACO Comfort, 690 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, большой контактный (4214-53/254) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез RACO Comfort, 690 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, большой контактный (4214-53/254)
Достоинства:
Комментарий:
хороший инструмент.но большие ветви не стоит резать.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь таким же около десяти лет. Вещь обалденная. Бережная эксплуатация в одних руках заставила купить такой же для мамы. Свой жалко отдавать. Режет классно, нож ложится в середину в паз. Срез получается чёткий. Не как у обычных секаторов. Очень лёгкий и удобный. Всем советую. Незаменимая вещь у кого свой участок.