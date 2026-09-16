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Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522)

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Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 1
Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 2
Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 3
Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 4
Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522)
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
520
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
фиберглас
Рабочий диаметр
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х21х4
Вес, г.
800

Описание товара Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522)

Профессиональные сучкорезы GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, легко режут.

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
520
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
фиберглас
Рабочий диаметр
28
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные сучкорезы GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, легко режут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, контактный PROLine (424522) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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