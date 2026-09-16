Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
В наличии
Код товара: 697067
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
520
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
композитный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х21х4
Вес, г.
850
Описание товара Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524)
Плоскостной сучкорез с композитными рукоятками Grinda C-520 424524 предназначен для обрезки свежих ветвей кустарников. Изготовлен из самых надёжных материалов. Обладает длительным сроком службы, легко режет.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитСучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая с...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродист...
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитСучкорез Raco Comfort 4214-53/219
-
В наличииЦена 2 200 руб. 3 383 руб.550 руб. в СплитСучкорез Raco MaxForce 4214-53/1875
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитСучкорез GRINDA F-650, 650 мм, высокоуглеродистая сталь, кованые...
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитВысоторез телескопический PALISAD 60599, 1800 - 3000 м, алюминие...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитСучкорез RACO Comfort, 690 мм, двурычажный, высокоуглеродистая с...
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитСучкорез Raco Comfort 4214-53/255
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитСучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, ...
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитСучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитСучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевы...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитСучкорез Raco 4218-53/372C
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
520
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
композитный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
28
Развернуть
Страна производитель
Китай
Плоскостной сучкорез с композитными рукоятками Grinda C-520 424524 предназначен для обрезки свежих ветвей кустарников. Изготовлен из самых надёжных материалов. Обладает длительным сроком службы, легко режет.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524) - купить по цене 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, плоскостной PROLine (424524)