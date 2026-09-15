Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК
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Характеристики
Описание товара Сучкорез малый плоскостной сучкорез со стальными рукоятками, РОСТОК
Сучкорезы РОСТОК Садовые Инструменты — это надежный инструмент для ухода за вашим садом, который объединяет в себе прочность, эргономичность и функциональность. Суммарный вес инструмента составляет 1,3 кг, что делает его удобным в использовании и не перегружает руки при длительной работе. Общая длина инструмента — 390 мм, что позволяет с легкостью добираться до труднодоступных веток. Лезвия выполнены из высококачественной стали и имеют плоскостной тип с загнутой формой, что обеспечивает точный и аккуратный рез. Рабочий диаметр сучкореза составляет 20 мм, что делает его идеальным для обрезки средних и тонких ветвей. Дополнительное удобство и эффективность прилагает наличие храпового механизма, который способствует более легкому резу за счет многократно усиливающего действия. Рукоятки инструмента изготовлены из стали и пластика, что обеспечивает прочность и комфортный захват во время работы. Однорычажный механизм позволяет с минимальными усилиями управлять лезвием, обеспечивая максимальную точность и аккуратность в работе. Производится инструмент под брендом Росток, который известен своей надежностью и высокими стандартами качества. Сучкорезы РОСТОК станут вашим надежным помощником в саду, облегчая процесс ухода за растениями и способствуя их здоровому росту и развитию. Продукт разработан и произведён в России, что гарантирует соответствие всем необходимым стандартам и требованиям.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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