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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix

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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 37
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 38
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 39
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 40
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 41
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 42
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 43
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 44
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 37
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 38
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 39
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 40
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 41
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 42
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 43
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 44
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658198
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, кг.
3.3

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50775 позволяет быстро поднимать грузы массой до 4 т на высоту 194-372 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 4000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50775 позволяет быстро поднимать грузы массой до 4 т на высоту 194-372 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.

Преимущества

  • Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 4000 кг.
  • Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
  • Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
  • Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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