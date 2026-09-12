Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658198
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, кг.
3.3
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50775 позволяет быстро поднимать грузы массой до 4 т на высоту 194-372 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.
Преимущества
- Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 4000 кг.
- Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
- Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
- Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
194
Высота подъема, мм
372
Рабочий ход, мм
118
Диаметр опоры, мм
26
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix 50775 позволяет быстро поднимать грузы массой до 4 т на высоту 194-372 мм. Встроенный магнитный уловитель собирает металлическую стружку, предотвращая преждевременный износ резиновых уплотнителей. Домкрат пригодится для полупрофессионального применения.
Преимущества
- Безопасность — предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузок, не позволяя поднимать автомобиль массой более 4000 кг.
- Надежность и долговечность — устройство изготовлено из высокопрочной коррозионностойкой стали.
- Разборная конструкция — корпус можно отсоединить от станины для ремонта или прочистки изделия.
- Удобная транспортировка — домкрат комплектуется прочным пластиковым кейсом.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, h подъема 194-372 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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