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Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3)

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Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 1
Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 2
Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 3
Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 4
Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
410
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 1
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 2
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 3
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 4
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638043
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3)
7 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
410
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х24х16
Вес, кг.
18

Описание товара Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3)

Гидравлический подкатной домкрат, 3т, 130-410мм, ЗУБР Профессионал T70 43052-3_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
410
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат, 3т, 130-410мм, ЗУБР Профессионал T70 43052-3_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой, Профессионал (43052-3) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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