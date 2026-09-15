Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
В наличии
Код товара: 638020
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х10
Вес, кг.
4
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K)
Домкрат автомобильный гидравлический бутылочный + кейс, 6т 216-413мм Stayer серии RED FORCE подходит для автомобилей, предназначен для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания машин или при работах связанных с ремонтом фундаментов.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 6 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Домкрат автомобильный гидравлический бутылочный + кейс, 6т 216-413мм Stayer серии RED FORCE подходит для автомобилей, предназначен для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания машин или при работах связанных с ремонтом фундаментов.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 6 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 6 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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