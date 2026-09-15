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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K)

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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K)
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х10
Вес, кг.
4

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K)

Домкрат автомобильный гидравлический бутылочный + кейс, 6т 216-413мм Stayer серии RED FORCE подходит для автомобилей, предназначен для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания машин или при работах связанных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат автомобильный гидравлический бутылочный + кейс, 6т 216-413мм Stayer серии RED FORCE подходит для автомобилей, предназначен для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания машин или при работах связанных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм в кейсе (43160-6-K) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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