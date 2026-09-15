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Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм

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Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм - фото 1
Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм - фото 2
Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
533
  • Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм - фото 1
  • Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм - фото 2
  • Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 350 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638046
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм
17 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
533
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х40х21
Вес, кг.
45.25

Описание товара Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм

Гидравлический подкатной домкрат 3,5т, 100-533мм, ЗУБР Профессионал X90 43054-3.5 - качественный и надежный инструмент, при помощи которого можно поднимать легковые автомобили и внедорожники.

Отзывы о товаре Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
533
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат 3,5т, 100-533мм, ЗУБР Профессионал X90 43054-3.5 - качественный и надежный инструмент, при помощи которого можно поднимать легковые автомобили и внедорожники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат универсальный подкатной гидравлический для СТО, Профессионал (43054-3.5) ЗУБР X90, 3.5т, 100-533 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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