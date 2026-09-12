Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
120
Диаметр опоры, мм
34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658216
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
120
Диаметр опоры, мм
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х12
Вес, кг.
3.8
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50805 предназначен для подъема грузов массой до 8 т на высоту от 180 до 350 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
- Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
- Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 3,7 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
120
Диаметр опоры, мм
34
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50805 предназначен для подъема грузов массой до 8 т на высоту от 180 до 350 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
- Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
- Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 3,7 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 8 т, 180-350 мм Сибртех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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