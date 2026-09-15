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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм (43160-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм (43160-5)

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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм (43160-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638077
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм (43160-5)
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х12
Вес, кг.
4.25

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм (43160-5)

Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность STAYER Red Force Домкрат бутылочный гидравлический 5т, 216-413мм 43160-5_z01 позволяет использовать его при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм (43160-5)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Описание
Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность STAYER Red Force Домкрат бутылочный гидравлический 5т, 216-413мм 43160-5_z01 позволяет использовать его при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм (43160-5) - стоимость товара 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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