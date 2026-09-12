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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix

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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 32
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 33
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 34
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 35
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 36
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 37
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 38
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 39
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 40
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 41
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 42
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 43
Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
137
Диаметр опоры, мм
30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 32
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 33
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 34
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 35
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 37
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 38
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 39
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 40
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 41
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 42
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 43
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658207
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix
1 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
137
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х13
Вес, кг.
4.72

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix

Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50756 предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 216 до 413 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом, поставляется в пластиковом кейсе. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.

Преимущества

  • Защита от перегрузки — при превышении допустимой массы груза 5000 кг срабатывает клапан безопасности.
  • Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
  • Надежность и долговечность — станина выполнена из чугуна, корпус — из высокопрочной стали, полированный шток увеличивает срок службы домкрата.
  • Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
  • Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
  • Разъемная резьбовая конструкция — при необходимости ремонта корпус можно снимать со станины.
  • Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
  • Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
  • Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат поставляется в прочном пластиковом кейсе с ручкой.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
137
Диаметр опоры, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50756 предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 216 до 413 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом, поставляется в пластиковом кейсе. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.

Преимущества

  • Защита от перегрузки — при превышении допустимой массы груза 5000 кг срабатывает клапан безопасности.
  • Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
  • Надежность и долговечность — станина выполнена из чугуна, корпус — из высокопрочной стали, полированный шток увеличивает срок службы домкрата.
  • Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
  • Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
  • Разъемная резьбовая конструкция — при необходимости ремонта корпус можно снимать со станины.
  • Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
  • Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
  • Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат поставляется в прочном пластиковом кейсе с ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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