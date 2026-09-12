Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix
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Характеристики
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т, h подъема 216-413 мм, в пласт. кейсе Matrix
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50756 предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 216 до 413 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом, поставляется в пластиковом кейсе. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.
Преимущества
- Защита от перегрузки — при превышении допустимой массы груза 5000 кг срабатывает клапан безопасности.
- Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
- Надежность и долговечность — станина выполнена из чугуна, корпус — из высокопрочной стали, полированный шток увеличивает срок службы домкрата.
- Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Разъемная резьбовая конструкция — при необходимости ремонта корпус можно снимать со станины.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат поставляется в прочном пластиковом кейсе с ручкой.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлические бутылочные
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Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50756 предназначен для подъема грузов массой до 5 т на высоту от 216 до 413 мм. Оптимален для машин с большим клиренсом, поставляется в пластиковом кейсе. Будет полезен автолюбителям при проведении технического обслуживания и ремонте авто в дороге или в гараже. Также домкрат подходит для полупрофессионального применения на станциях ТО.
Преимущества
- Защита от перегрузки — при превышении допустимой массы груза 5000 кг срабатывает клапан безопасности.
- Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
- Надежность и долговечность — станина выполнена из чугуна, корпус — из высокопрочной стали, полированный шток увеличивает срок службы домкрата.
- Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Разъемная резьбовая конструкция — при необходимости ремонта корпус можно снимать со станины.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат поставляется в прочном пластиковом кейсе с ручкой.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 5 тонн, Гидравлические бутылочные
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