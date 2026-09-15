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Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3)

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Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 1
Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 2
Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 3
Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 4
Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 5
Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 6
Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 7
Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
400
  • Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 1
  • Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 2
  • Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 3
  • Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 4
  • Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 5
  • Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 6
  • Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 7
  • Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3)
5 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х28х16
Вес, кг.
17.3

Описание товара Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3)

Подкатной домкрат с увеличенным подъемом STAYER R-33 RED FORCE 3т 135-400мм (43154-3).

Отзывы о товаре Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Подкатной домкрат с увеличенным подъемом STAYER R-33 RED FORCE 3т 135-400мм (43154-3).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной STAYER R-33 RED FORCE, 3т, 135-400 мм, с увеличенным подъемом (43154-3) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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