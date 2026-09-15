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Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5)

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Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 1
Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 2
Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 3
Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 4
Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 5
Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 6
Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 7
Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 8
Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
145
Высота подъема, мм
500
  • Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 1
  • Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 2
  • Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 3
  • Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 4
  • Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 5
  • Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 6
  • Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 7
  • Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 8
  • Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 980 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5)
10 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
145
Высота подъема, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х38х20
Вес, кг.
35.5

Описание товара Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5)

Благодаря своим габаритам домкрат устойчиво стоит на поверхности. Широкий рабочий диапазон высот. Быстрый подъем груза с использованием педали.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
145
Высота подъема, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря своим габаритам домкрат устойчиво стоит на поверхности. Широкий рабочий диапазон высот. Быстрый подъем груза с использованием педали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной STAYER F-35 RED FORCE, 3.5т 145-500 мм, с быстрым и высоким подъемом для СТО (43155-3.5) - стоимость товара 10980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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