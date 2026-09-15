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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм

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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - фото 1
Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - фото 2
Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - фото 3
Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
опора для домкрата
Диаметр опоры, мм
105
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - фото 1
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - фото 2
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - фото 3
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638065
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
450

Описание товара Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм

Опора резиновая для домкрата РШ-35, D105 / H35 мм, Профессионал Зубр 43005-35 предотвращает кузов автомобиля от нежелательных царапин, сколов. Опора изготовлена резины, устойчивой к экстремальным температурам. Кроме того, резина быстро восстанавливается после нагрузки.

Отзывы о товаре Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Описание
Опора резиновая для домкрата РШ-35, D105 / H35 мм, Профессионал Зубр 43005-35 предотвращает кузов автомобиля от нежелательных царапин, сколов. Опора изготовлена резины, устойчивой к экстремальным температурам. Кроме того, резина быстро восстанавливается после нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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