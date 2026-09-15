Top.Mail.Ru
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638003
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K)
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х11
Вес, кг.
3.6

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K)

Гидравлический бутылочный домкрат 4т, 192-374мм, в кейсе ЗУБР T50 43060-4-K_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 4т, 192-374мм, в кейсе ЗУБР T50 43060-4-K_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-4-K) - по цене 1810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...