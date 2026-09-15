Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 2т, 180-347 мм Профессионал (43060-2)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
347
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
В наличии
Код товара: 637998
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Загружаем...
1 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
347
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х9
Вес, кг.
2.58
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 2т, 180-347 мм Профессионал (43060-2)
Домкрат гидравлический бутылочный ЗУБР 43060-2_z01, используется при проведении ремонтно-строительных работах. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов. Компактный. Высокая грузоподъемность.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
347
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный ЗУБР 43060-2_z01, используется при проведении ремонтно-строительных работах. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов. Компактный. Высокая грузоподъемность.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 2т, 180-347 мм Профессионал (43060-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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