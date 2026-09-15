Домкрат гидравлический подкатной, 2/3 т, 98-770 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
98
Высота подъема, мм
770
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 360 руб.
В наличии
Код товара: 658242
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
98
Высота подъема, мм
770
Двухцилиндровый
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х40х20
Вес, кг.
48
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2/3 т, 98-770 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51270 с низким подхватом используется для быстрого подъема на высоту 98-770 мм всех типов автомобилей с любым клиренсом и массой до 2-3 т, в том числе SUV (внедорожников). Регулируемая проставка позволяет менять высоту подхвата и подъема, а также максимальную грузоподъемность. Высота подъема до 770 мм позволяет без труда обслуживать автомобили с высоким клиренсом, такие как рамные внедорожники, например, Dodge RAM, Ford Raptor и т.д. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.
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Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
98
Высота подъема, мм
770
Двухцилиндровый
Да
Страна производитель
Китай
Профессиональный подкатной гидравлический домкрат Denzel 51270 с низким подхватом используется для быстрого подъема на высоту 98-770 мм всех типов автомобилей с любым клиренсом и массой до 2-3 т, в том числе SUV (внедорожников). Регулируемая проставка позволяет менять высоту подхвата и подъема, а также максимальную грузоподъемность. Высота подъема до 770 мм позволяет без труда обслуживать автомобили с высоким клиренсом, такие как рамные внедорожники, например, Dodge RAM, Ford Raptor и т.д. В гидравлическом блоке предусмотрено 2 насоса (система быстрого подъема QUICK LIFT), благодаря чему для достижения предельной высоты достаточно 6 качков рукоятки. Домкрат подходит для использования на станциях техобслуживания и шиномонтажа.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной, 2/3 т, 98-770 мм, быстрый подъем, низ. подхват, проф, SUV Denzel - купить по цене 15360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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