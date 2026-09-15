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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм Профессионал (43060-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм Профессионал (43060-3)

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм Профессионал (43060-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм Профессионал (43060-3)
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
4

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм Профессионал (43060-3)

Домкрат гидравлический бутылочный ЗУБР 43060-3_z01, предназначен для профессионального применения в строительстве. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм Профессионал (43060-3)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический бутылочный ЗУБР 43060-3_z01, предназначен для профессионального применения в строительстве. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм Профессионал (43060-3) – стоимость товара 1590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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