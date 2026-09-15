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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-3-K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-3-K)

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-3-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638084
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-3-K)
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х11
Вес, кг.
3.6

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-3-K)

Бутылочный гидравлический домкрат ЗУБР Профессионал в кейсе 3т 43060-3-K_z01 предназначен для поднятия грузов. Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п. Домкраты бутылочного типа могут использоваться в качестве рабочего элемента в составе более сложных устройств, таких как прессы, трубогибы, подъемники. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работах. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-3-K)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Описание
Бутылочный гидравлический домкрат ЗУБР Профессионал в кейсе 3т 43060-3-K_z01 предназначен для поднятия грузов. Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п. Домкраты бутылочного типа могут использоваться в качестве рабочего элемента в составе более сложных устройств, таких как прессы, трубогибы, подъемники. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работах. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 3т, 192-374 мм в кейсе, Профессионал (43060-3-K) - по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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