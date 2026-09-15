Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 10т, 230-460 мм (43160-10)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
В наличии
Код товара: 638008
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х11
Вес, кг.
6
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 10т, 230-460 мм (43160-10)
Гидравлический бутылочный кейс STAYER RED FORCE 10 т, 230-460 мм 43160-10 43160-10_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.
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Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный кейс STAYER RED FORCE 10 т, 230-460 мм 43160-10 43160-10_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 10т, 230-460 мм (43160-10) – стоимость товара 2040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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