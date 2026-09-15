Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 638082
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
410
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х29х18
Вес, кг.
20.4
Описание товара Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3)
STAYER Red Force R-33 Подкатной домкрат с увеличенным подъемом 3т, 135-410мм 43151-3 - надежный домкрат для работы в ограниченном пространстве. Поворотная рукоять позволяет осуществлять подъем находясь максимально близко к автомобилю.
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Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
410
Страна производитель
Китай
STAYER Red Force R-33 Подкатной домкрат с увеличенным подъемом 3т, 135-410мм 43151-3 - надежный домкрат для работы в ограниченном пространстве. Поворотная рукоять позволяет осуществлять подъем находясь максимально близко к автомобилю.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3) – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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