Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
32
Высота подхвата, мм
225
Высота подъема, мм
405
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
В наличии
Код товара: 638070
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
32
Высота подхвата, мм
225
Высота подъема, мм
405
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х15
Вес, кг.
12
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32)
Бутылочный гидравлический домкрат KRAFTOOL Kraft-Lift 32т, 255-405мм 43462-32_z01 предназначен для профессионального применения в строительстве, для подъема легковых автомобилей, внедорожников и грузовиков.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
32
Высота подхвата, мм
225
Высота подъема, мм
405
Страна производитель
Китай
Бутылочный гидравлический домкрат KRAFTOOL Kraft-Lift 32т, 255-405мм 43462-32_z01 предназначен для профессионального применения в строительстве, для подъема легковых автомобилей, внедорожников и грузовиков.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32) - купить по цене 5950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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