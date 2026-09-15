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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32)

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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
32
Высота подхвата, мм
225
Высота подъема, мм
405
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32)
5 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
32
Высота подхвата, мм
225
Высота подъема, мм
405
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х15
Вес, кг.
12

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32)

Бутылочный гидравлический домкрат KRAFTOOL Kraft-Lift 32т, 255-405мм 43462-32_z01 предназначен для профессионального применения в строительстве, для подъема легковых автомобилей, внедорожников и грузовиков.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
32
Высота подхвата, мм
225
Высота подъема, мм
405
Страна производитель
Китай
Описание
Бутылочный гидравлический домкрат KRAFTOOL Kraft-Lift 32т, 255-405мм 43462-32_z01 предназначен для профессионального применения в строительстве, для подъема легковых автомобилей, внедорожников и грузовиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 32т, 255-405 мм (43462-32) - купить по цене 5950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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