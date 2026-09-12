Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658237
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Конструкция
подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
5
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels
Подкатной гидравлический домкрат Stels 51128 с высотой подъема 140-340 мм, поставляющийся в кейсе, — полупрофессиональное гаражное приспособление, способное поднимать груз массой до 2 т. Высота подхвата 140 мм позволяет использовать его для автомашин со стандартным клиренсом. Домкрат будет полезен как в автомастерской, так и в частном гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Конструкция
подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
340
Страна производитель
Китай
Подкатной гидравлический домкрат Stels 51128 с высотой подъема 140-340 мм, поставляющийся в кейсе, — полупрофессиональное гаражное приспособление, способное поднимать груз массой до 2 т. Высота подхвата 140 мм позволяет использовать его для автомашин со стандартным клиренсом. Домкрат будет полезен как в автомастерской, так и в частном гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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