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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels

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Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
340
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658237
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Конструкция
подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
5

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels

Подкатной гидравлический домкрат Stels 51128 с высотой подъема 140-340 мм, поставляющийся в кейсе, — полупрофессиональное гаражное приспособление, способное поднимать груз массой до 2 т. Высота подхвата 140 мм позволяет использовать его для автомашин со стандартным клиренсом. Домкрат будет полезен как в автомастерской, так и в частном гараже.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный


Теги товара: 2 тонны, 3 тонны

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Конструкция
подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Подкатной гидравлический домкрат Stels 51128 с высотой подъема 140-340 мм, поставляющийся в кейсе, — полупрофессиональное гаражное приспособление, способное поднимать груз массой до 2 т. Высота подхвата 140 мм позволяет использовать его для автомашин со стандартным клиренсом. Домкрат будет полезен как в автомастерской, так и в частном гараже.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный


Теги товара: 2 тонны, 3 тонны
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Отзывы


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