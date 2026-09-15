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Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5)

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Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
98
Высота подъема, мм
535
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 980 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5)
14 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
98
Высота подъема, мм
535
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х40х20
Вес, кг.
45.1

Описание товара Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5)

STAYER Red ForceF-37 Подкатной домкрат универсальный для СТО 3.5т, 98-535мм 43158-3.5 мощный подкатной домкрат для профессионального использования на СТО с улучшенными рабочими характеристиками обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проведении ремонтных или иных работ.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
98
Высота подъема, мм
535
Страна производитель
Китай
Описание
STAYER Red ForceF-37 Подкатной домкрат универсальный для СТО 3.5т, 98-535мм 43158-3.5 мощный подкатной домкрат для профессионального использования на СТО с улучшенными рабочими характеристиками обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проведении ремонтных или иных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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